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Невилл: «Манчестер Юнайтед» принял правильное решение, разорвав контракт с Гринвудом»

22 Августа 2023 • 10:58 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
26.08 17:00

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал решение клуба разорвать контракт со своим воспитанником Мэйсоном Гринвудом. Напомним, англичанин ранее подозревался в изнасиловании своей девушки, но потом с него сняли все обвинения. Гринвуд почти два года не играл в футбол, пока шло разбирательство по его делу.

«Манчестер Юнайтед» принял правильное решение, разорвав контракт с Гринвудом. Тем не менее, я могу сказать, что весь процесс был довольно ужасным. В подобных ситуациях клуб уровня «Манчестер Юнайтед» должен опираться на сильное и авторитетное руководство. У клуба сейчас его нет», – цитирует Невилла Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гари Невилл Мэйсон Гринвуд
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