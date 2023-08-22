Невилл: «Манчестер Юнайтед» принял правильное решение, разорвав контракт с Гринвудом»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал решение клуба разорвать контракт со своим воспитанником Мэйсоном Гринвудом. Напомним, англичанин ранее подозревался в изнасиловании своей девушки, но потом с него сняли все обвинения. Гринвуд почти два года не играл в футбол, пока шло разбирательство по его делу.

«Манчестер Юнайтед» принял правильное решение, разорвав контракт с Гринвудом. Тем не менее, я могу сказать, что весь процесс был довольно ужасным. В подобных ситуациях клуб уровня «Манчестер Юнайтед» должен опираться на сильное и авторитетное руководство. У клуба сейчас его нет», – цитирует Невилла Sky Sports.