Игрок «Манчестер Юнайтед» Гринвуд может перейти в «Аль-Иттифак»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, интерес к 21-летнему англичанину проявляет «Аль-Иттифак», который тренирует легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард.

Напомним, ранее Гринвуд был замешан в скандале, по итогам которого с футболиста были сняты обвинения в изнасиловании и нападении. Несмотря на этот факт, «Манчестер Юнайтед» объявил о решении расстаться со своим воспитанником.

В последний раз Гринвуд выходил на поле в начале 2022 года. В сезоне-2021/2022 вингер провёл за «Манчестер Юнайтед» 24 матча, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.