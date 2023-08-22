Чуквуэмека пропустит около 6 недель

Стало известно, как долго будет отсутсвовать полузащитник «Челси» Карни Чуквуэмека. По информации от журналиста Тома Родди, англичанин перенеёс операцию на левом колене. Сроки восстановления составляют около 6 недель.

Напомним, в последнем туре Английской премьер-лиги Чуквуэмека забил свой первый гол за «Челси», сравняв счёт в матче с «Вест Хэмом». Однако вскоре после этого Карни получил травму и был вынужден покинуть поле.

Чуквуэмека год назад перебрался в «Челси» из «Астон Виллы». Главный тренер «синих» Маурисио Почеттино видит в молодом англичанине очень большой потенциал.