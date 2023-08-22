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Позиция Магуайра не изменилась, игрок не хочет покидать «Манчестер Юнайтед»

22 Августа 2023 • 10:04 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
26.08 17:00

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр не изменил своё решение по поводу приоритетного варианта для продолжения карьеры. 30-летний англичанин по-прежнему хочет остаться в стане «красных дьяволов» и бороться за место в стартовом составе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации от источника, «Манчестер Юнайтед» не собирается подписывать нового центрального защитника, если не сможет продать Магуайра до конца трансферного окна. Более того, главная цель клуба Бенжамен Павар близок к переходу в миланский «Интер».

Магуайр ранее мог перейти в «Вест Хэм», но в итоге трансфер сорвался.

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Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр трансферы футбола - лето 2023
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