«Вест Хэм» готовит 40 миллионов евро на экс-форварда «Ливерпуля»

25-летний нападающий Доминик Соланке, права на которого принадлежат «Борнмуту», может продолжить карьеру в другом английском клубе. Об этом стало известно журналистам Football Insider.

Согласно сведениям источника, в услугах футболиста заинтересован лондонский «Вест Хэм». Руководство «молотобойцев» готово выделить на трансфер игрока 41 миллион евро.

В прошлом сезоне Доминик поучаствовал в 35 поединках, записав на свой счет семь забитых мячей и семь голевых передач.

Контракт Соланке с «Борнмутом» рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.