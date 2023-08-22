Каррагер: «Мне не нравится полузащита «Манчестер Юнайтед»

Экс-защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о проблемных позициях в «Манчестер Юнайтед».

«Мне не нравится их полузащита. По моему мнению, то, что просит делать тренер, не соответствует подбору игроков. Мне не нравится установка наставника, когда он использует персональную опеку», - передает слова эксперта Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» стартовал в Премьер-лиге с победы над «Вулверхэмптоном» (1:0), а затем потерпел поражение от лондонского «Тоттенхэма» (0:2).

В следующем туре чемпионата Англии «красные дьяволы» на «Олд Траффорд» примут «Ноттингем Форест».