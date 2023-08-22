Гринвуд был интересен двум клубам из Чемпионшипа, но в последние дни интерес угас

Уже бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд был интересен как минимум двум клубам из Чемпионшипа. По информации от журналиста Майка Кигана, в последнее время интерес этих команд угас.

Дело в том, что когда «Манчестер Юнайтед» задумывался над возвращением Гринвуда в первую команду, общественность очень бурно восприняла идею клуба. Под давлением руководство «красных дьяволов» было вынуждено изменить решение и разорвать контракт с Мэйсоном. На фоне этой шумихи клубы из Чемпионшипа решили охладить свой интерес к англичанину.

На счету 21-летнего Гринвуда 22 гола в Английской премьер-лиге. Это при том, что футболист не играет почти два года.