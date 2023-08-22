«Манчестер Сити» покупает замену Марезу за 60 миллионов евро

21-летний вингер «Ренна» Жереми Доку продолжит карьеру в Английской премьер-лиге. Новым местом работы футболиста станет «Манчестер Сити».

Инсайдер Фабрицио Романо посредством социальных сетей сообщил о том, что до конца текущей недели игрок пройдет медицинское обследование и подпишет трудовое соглашение с «горожанами». Сумма сделки составит 60 миллионов евро. При этом эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 28 миллионов.

Ранее сообщалось, что Доку призван заменить в «Манчестер Сити» алжирца Рияда Мареза, уехавшего в чемпионат Саудовской Аравии.