«Ливерпуль» обжалует дисквалификацию Макаллистера

«Ливерпуль» собирается обжаловать дисквалификацию полузащитника команды Алексиса Макаллистера. Игрок получил красную карточку в недавнем поединке второго тура чемпионата Англии против «Борнмута» (3:1).

Как информирует The Athletic, если апелляция «красных» будет удовлетворена, то аргентинский опорник сможет принять участие в следующем поединке против «Ньюкасла».

Напомним, что Макаллистер пополнил ряды мерсисайдского гранда в летнее трансферное окно. «Красные» приобрели игрока у «Брайтона» за 42 миллиона евро. Алексис подписал с «Ливерпулем» контракт до 2028 года.