Артета подвёл итоги победного матча «Арсенала»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал минимальную победу над «Кристал Пэлас» в матче второго тура Английской премьер-лиги. «Канониры» выиграли со счетом 1:0.

«Мне понравилось, как запасные футболисты вошли в игру. Они внесли свой вклад в эту победу. Неважны решения и обстоятельства, мы движемся только вперед. Хотим побеждать в дальнейшем. Для нас было важно провести сухой матч на выезде», - передает слова испанского тренера пресс-служба лондонского клуба.

В рамках третьего тура чемпионата Англии «Арсенал» встретится с «Фулхэмом». Поединок пройдет 26 августа.