Почеттино высказал мнение об украинце Мудрике

Рулевой лондонского «Челси» Маурисио Почеттино поделился мнением об украинском полузащитнике команды Михаиле Мудрике после проигранного матча с «Вест Хэмом» (1:3).

«Мудрик - молодой футболист, которому нужно доверять. Тренерскому штабу и партнерам нужно выстроить с ним хорошие отношения. Он обладает невероятным талантом, но ему необходимо время, чтобы показывать тот футбол, который от него ждут», - передает слова аргентинского специалиста Football London.

Мудрик перешел в «Челси» прошлой зимой за 70 миллионов евро. Украинский вингер заключил с лондонцами долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2031 года.