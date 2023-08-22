«Арсенал» принял решение по Магальянсу

В лондонском «Арсенале» не заинтересованы в продаже бразильского защитника Габриэля Магальянса. Об этом рапортует журналист Фабрицио Романо посредством своих социальных сетей.

Интерес к 25-летнему футболисту проявляет саудовский «Аль-Иттихад». «Канониры», в свою очередь, хотят сохранить игрока и не собираются вступать в переговоры. Лондонцы намерены сохранить Габриэля как минимум до конца нынешнего сезона.

В прошлом сезоне АПЛ Магальянс провел 38 поединков за «Арсенал», отметившись тремя забитыми мячами. Трудовое соглашение южноамериканца с лондонским клубом рассчитано до 2027 года.