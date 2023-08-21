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«Арсенал» вдесятером удержал победу над «Кристал Пэлас»

21 Августа 2023 • 23:56 Комментировать (1)
Кристал Пэлас
0:1
Арсенал
окончен

В заключительном матче второго тура Премьер-лиги встретились стартовавшие с побед «Кристал Пэлас» и «Арсенал». Команда Микеля Артеты выглядела заметно лучше, хотя и испытала некоторые проблемы. После сонных 30 минут игры «канониры» выдали хороший отрезок. Эдди Нкетиа проник в штрафную и покатил мяч в дальнюю штангу. Он же оказался один на один с голкипером  и пробил над рамкой. Мартин Эдегор с рикошетом наносил опасный удар, вратарь помешал мячу влететь под планку. Всё тот же Нкетиа заработал пенальти после того, как был быстро разыгран штрафной. Эдегор пробил влево, а вратарь не угадал - 1:0. Такехиро Томиясу нахватался карточек и оставил гостей в меньшинстве на четверть матча. Но вот в этот отрезок ничего опасного и не было.

«Канониры» продолжают идти без потерь.

Протокол игры  
Кристал Пэлас0:1Арсенал
  54'Эдегор Мартин (0:1)
Джонстон СэмУорд Джоэл 83' (Рак-Сакьи Джесуран ( 83') Андерсен ЙоакимГехи МаркМитчелл ТайрикДукуре ШейкХефферсон ЛермаАйю Джордан  27'Эзе ЭберечиШлупп Джеффри 74' (Ахамада Науиру ( 74') Эдуар Одсонн
Запасные: Гордон Джон-КайманиТомкинс ДжеймсМэттьюз РемиРидевальд ЖайроКлайн НатаниэльРичардс Крис
Ремсдейл АаронПарти ТомасУайт БенСалиба ВильямТомиясу Такэхиро  60'  67'Эдегор Мартин 90' (Кивёр Якуб ( 90') Райс ДекланХаверц КайСака Букайо 90' (Зинченко Александр ( 90') Нкетиа Эдди 79' (Жоржиньо II ( 79') Мартинелли Габриэл 70' (Габриэль дос Сантос ( 70')
Запасные: Виейра ФабиуНелсон РайсСмит-Роу ЭмильТроссар ЛеандроРайя Давид
21 августа. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).

 

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Комментарии (1)
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Zed2891
22 Августа 2023 в 00:14
Позорище какое-то. Уже сил нет смотреть на этих Нкетию, Хаверца и тупорылого японца. Дайте контракт этому испанскому господину еще года на три. Прогресс конечно виден невооруженным взглядом))), надо еще млн 250 вбухать.
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Окончен
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Арсенал Арсенал
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6.00 4.20 1.60
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