«Арсенал» вдесятером удержал победу над «Кристал Пэлас»

В заключительном матче второго тура Премьер-лиги встретились стартовавшие с побед «Кристал Пэлас» и «Арсенал». Команда Микеля Артеты выглядела заметно лучше, хотя и испытала некоторые проблемы. После сонных 30 минут игры «канониры» выдали хороший отрезок. Эдди Нкетиа проник в штрафную и покатил мяч в дальнюю штангу. Он же оказался один на один с голкипером и пробил над рамкой. Мартин Эдегор с рикошетом наносил опасный удар, вратарь помешал мячу влететь под планку. Всё тот же Нкетиа заработал пенальти после того, как был быстро разыгран штрафной. Эдегор пробил влево, а вратарь не угадал - 1:0. Такехиро Томиясу нахватался карточек и оставил гостей в меньшинстве на четверть матча. Но вот в этот отрезок ничего опасного и не было.

«Канониры» продолжают идти без потерь.