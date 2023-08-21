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Форвард «Челси» Мудрик — фанатам клуба: «Мы все в одной лодке, мой успех будет вашим успехом»

21 Августа 2023 • 23:02 Комментировать
Челси
...
Лутон Таун
25.08 22:00

Нападающий лондонского «Челси» Михаил Мудрик обратился к болельщикам своего клуба. 

Форвард отметил, что ценит поддержку каждого болельщика. 

«Мы все с вами в одной лодке, вместе проигрываем и вместе выигрываем. Мой успех будет и вашим успехом», - написал украинец в социальной сети. 

После двух проведённых туров Английской премьер-лиги подопечные Маурисио Почеттино имеют в своём активе лишь одно набранное очко. 

Мудрик ни разу не вышел на поле в стартовом составе, проведя на поле всего 53 минуты, и не отметился результативными действиями. 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Михаил Мудрик
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ЧЕЛСИ ЛУТОН ТАУН
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