Форвард «Челси» Мудрик — фанатам клуба: «Мы все в одной лодке, мой успех будет вашим успехом»

Нападающий лондонского «Челси» Михаил Мудрик обратился к болельщикам своего клуба.

Форвард отметил, что ценит поддержку каждого болельщика.

«Мы все с вами в одной лодке, вместе проигрываем и вместе выигрываем. Мой успех будет и вашим успехом», - написал украинец в социальной сети.

После двух проведённых туров Английской премьер-лиги подопечные Маурисио Почеттино имеют в своём активе лишь одно набранное очко.

Мудрик ни разу не вышел на поле в стартовом составе, проведя на поле всего 53 минуты, и не отметился результативными действиями.