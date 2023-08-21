Форвард «Челси» Мудрик — фанатам клуба: «Мы все в одной лодке, мой успех будет вашим успехом»

Нападающий лондонского «Челси» Михаил Мудрик обратился к болельщикам своего клуба.
Форвард отметил, что ценит поддержку каждого болельщика.
«Мы все с вами в одной лодке, вместе проигрываем и вместе выигрываем. Мой успех будет и вашим успехом», - написал украинец в социальной сети.
После двух проведённых туров Английской премьер-лиги подопечные Маурисио Почеттино имеют в своём активе лишь одно набранное очко.
Мудрик ни разу не вышел на поле в стартовом составе, проведя на поле всего 53 минуты, и не отметился результативными действиями.
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