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«Ноттингем Форест» сделал предложение по защитнику «Бенфики» слухи

21 Августа 2023 • 22:46 Комментировать
Бенфика
2:0
Эштрела
окончен

Руководство английского «Ноттингема» рассматривает возможность подписания защитника «Бенфики» Морато.

По информации издания Record, боссы «лесников» предложили за игрока сборной Бразилии (до 23 лет) 30 миллионов евро, однако лиссабонцы отказались от продажи своего футболиста. Сообщается, что к Морато интерес также проявляет французский «Ренн», который не делал предложения по бразильцу. Ранее «Бенфика» отказалась от продажи защитника в другой английский клуб, а именно «Фулхэм», за 25 миллионов евро.

Напомним, что текущий контракт Морато с «орлами» действует до 2027 года, а сумма отступных в соглашении футболиста равняется 100 миллионам евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего бразильского защитника в 13 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ноттингем Форест трансферы футбола - лето 2023 Морато
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