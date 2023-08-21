Стало известно, какой клуб из Саудовской Аравии запланировал подписание защитника лондонского «Арсенала» Габриэля Магальянса.

По информации журналиста Ахмада Алайлана, президент «Аль-Иттихада» Ахмед Масуд встретился сегодня в Лондоне с защитником «канониров», поскольку переговоры между двумя клубами и с самим игроком продвигаются положительно. Ранее сообщалось, что «Арсенал» не имеет намерений избавляться от бразильского игрока.

Напомним, что Габриэль выступает в футболке «канониров» с 2020 года. На его счету 120 матчей в футболке лондонцев и Суперкубок Англии. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего защитника в 55 миллионов евро.