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Президент «Аль-Иттихада» встретился с Габриэлем Магальянсом слухи

21 Августа 2023 • 22:11 Комментировать
Аль-Рияд
...
Аль-Иттихад Джидда
24.08 21:00

Стало известно, какой клуб из Саудовской Аравии запланировал подписание защитника лондонского «Арсенала» Габриэля Магальянса.

По информации журналиста Ахмада Алайлана, президент «Аль-Иттихада» Ахмед Масуд встретился сегодня в Лондоне с защитником «канониров», поскольку переговоры между двумя клубами и с самим игроком продвигаются положительно. Ранее сообщалось, что «Арсенал» не имеет намерений избавляться от бразильского игрока.

Напомним, что Габриэль выступает в футболке «канониров» с 2020 года. На его счету 120 матчей в футболке лондонцев и Суперкубок Англии. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего защитника в 55 миллионов евро.

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Арсенал Лондон Аль-Иттихад Габриэль Магальянс трансферы футбола - лето 2023
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