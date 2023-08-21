Центральный защитник «Штутгарта» Константинос Мавропанос может не перейти в «Вест Хэм».

Как сообщает журналист Санти Ауна, сделка по 25-летнему греческому футболисту близка к срыву. По информации источника, Мавропанос не смог пройти медицинское обследование для трансфера в «Вест Хэм». Отмечается, что у игрока есть проблемы с прежними травмами.

Ранее сообщалось, что «Штутгарт» и «Вест Хэм» уже договорились о переходе Мавропаноса. Покупка защитника должна была обойтись лондонскому коллективу в 20 миллионов евро.

Контракт футболиста с немецкой командой рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне Мавропанос пока на поле не появлялся.