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«Арсенал» назвал состав на дерби с «Кристал Пэлас»

21 Августа 2023 • 21:02 Комментировать (1)
Кристал Пэлас
0:0
Арсенал
1 4.60 X 3.65 2 1.81
1-й тайм

Программу второго тура Английской премьер-лиги в понедельник вечером закроет дерби между «Кристал Пэлас» и «Арсеналом». Рулевой «канониров» Микель Артета принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Ремсдейл, Томиясу, Салиба, Уайт, Парти, Райс, Эдегор, Хаверц, Нкетиа, Сака, Мартинелли.  

Матч между «Кристал Пэлас» и «Арсеналом» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за дерби Лондона во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Напомним, что в первом туре чемпионата Англии «Арсенал» обыграл «Ноттингем Форест» со счётом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон
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КРИСТАЛ ПЭЛАС АРСЕНАЛ
Комментарии (1)
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LMI
21 Августа 2023 в 21:11
Парти решили сделать защитником? Или в три защитника играть будем?
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