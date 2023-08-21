«Арсенал» назвал состав на дерби с «Кристал Пэлас»

Программу второго тура Английской премьер-лиги в понедельник вечером закроет дерби между «Кристал Пэлас» и «Арсеналом». Рулевой «канониров» Микель Артета принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Ремсдейл, Томиясу, Салиба, Уайт, Парти, Райс, Эдегор, Хаверц, Нкетиа, Сака, Мартинелли.

Матч между «Кристал Пэлас» и «Арсеналом» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за дерби Лондона во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Напомним, что в первом туре чемпионата Англии «Арсенал» обыграл «Ноттингем Форест» со счётом 2:1.