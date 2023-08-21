Романо: Доку стал футболистом «Манчестер Сити»

Бельгийский нападающий Жереми Доку присоединился к «Манчестер Сити».

Сделку по приобретению форварда «Ренна» и национальной команды Бельгии подтвердил известный журналист Фабрицио Романо. По его информации, сумма перехода 21-летнего игрока составит 60 миллионов евро, а условия личного контракта также ранее были согласованы. Сообщается, что медицинское обследование для бельгийца в новом клубе назначено на нынешнюю неделю.

Напомним, что другими претендентами на Жереми являлись два клуба Премьер-лиги, а именно «Вест Хэм» и «Челси». В новом сезоне Лиги 1 Доку провёл два матча и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.