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Романо: Доку стал футболистом «Манчестер Сити»

21 Августа 2023 • 20:03 Комментировать (1)
Манчестер Сити
1:0
Ньюкасл
окончен

Бельгийский нападающий Жереми Доку присоединился к «Манчестер Сити».

Сделку по приобретению форварда «Ренна» и национальной команды Бельгии подтвердил известный журналист Фабрицио Романо. По его информации, сумма перехода 21-летнего игрока составит 60 миллионов евро, а условия личного контракта также ранее были согласованы. Сообщается, что медицинское обследование для бельгийца в новом клубе назначено на нынешнюю неделю.

Напомним, что другими претендентами на Жереми являлись два клуба Премьер-лиги, а именно «Вест Хэм» и «Челси». В новом сезоне Лиги 1 Доку провёл два матча и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Фабрицио Романо Жереми Доку трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Leonardis
21 Августа 2023 в 20:43
Отлично!
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