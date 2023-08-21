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«Вест Хэм» и «Айнтрахт» претендуют на Экитике

21 Августа 2023 • 19:48 Комментировать
Вест Хэм
3:1
Челси
окончен

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Уго Экитике может сменить чемпионат этим летом.

По информации издания L’Equipe, «Вест Хэм» обсуждает возможность подписания 21-летнего форварда, который может присоединиться к «молотобойцам» на правах аренды с последующим правом выкупа за 35 миллионов евро. Другим клубом, претендующим на Экитике, является «Айнтрахт» из Франкфурта. К коллективу Бундеслиги Уго может присоединиться в рамках сделки по Рандалю Коло-Муани.

Напомним, что Уго Экитике выступает за «ПСЖ» с прошлого лета, перейдя из «Реймса». На счету игрока три гола при четырёх ассистах в недавнем розыгрыше Лиги 1. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм ПСЖ Айнтрахт Франкфурт Уго Экитике трансферы футбола - лето 2023
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