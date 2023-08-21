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«Кристал Пэлас» лидирует в гонке за вратарём «Манчестер Юнайтед»

21 Августа 2023 • 17:57 Комментировать

Голкипер Дин Хендерсон наверняка покинет «Манчестер Юнайтед» до закрытия летнего трансферного окна. Интерес к 26-летнему футболисту проявляют «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, лидером в этой гонке в настоящий момент является клуб из Лондона. «Кристал Пэлас» продолжает переговоры как с «Манчестер Юнайтед», так и с футболистом.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Дина Хендерсона в 18 миллионов евро.

За первую команду «Манчестер Юнайтед» Хендерсон провёл 29 игр, в которых пропустил 25 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Ноттингем Форест Дин Хендерсон трансферы футбола - лето 2023
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