В начале 2023 года с Мэйсона Гринвуда были сняты обвинения в изнасиловании и нападении. Тем не менее, «Манчестер Юнайтед» не вернул форварда в состав, а начал внутреннее расследование. По его итогам клуб выступил с заявлением. В нём «красные дьяволы» говорят, что Гринвуд не совершал правонарушений, в которых его обвиняли изначально. При этом футболист признал, что совершил ошибки и берёт ответственность за них.

«Все стороны, включая Мэйсона, осознают трудности, связанные с возобновлением его карьеры в «Манчестер Юнайтед». Поэтому была достигнута договорённость, что Гринвуду более уместно сделать это вдали от «Олд Траффорд». Будем работать с Мэйсоном для достижения этого результата», - говорится в заявлении.