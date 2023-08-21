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​Гринвуд уходит – заявление «Манчестер Юнайтед» официально

21 Августа 2023 • 17:14 Комментировать (3)
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
26.08 17:00

В начале 2023 года с Мэйсона Гринвуда были сняты обвинения в изнасиловании и нападении. Тем не менее, «Манчестер Юнайтед» не вернул форварда в состав, а начал внутреннее расследование. По его итогам клуб выступил с заявлением. В нём «красные дьяволы» говорят, что Гринвуд не совершал правонарушений, в которых его обвиняли изначально. При этом футболист признал, что совершил ошибки и берёт ответственность за них.

«Все стороны, включая Мэйсона, осознают трудности, связанные с возобновлением его карьеры в «Манчестер Юнайтед». Поэтому была достигнута договорённость, что Гринвуду более уместно сделать это вдали от «Олд Траффорд». Будем работать с Мэйсоном для достижения этого результата», - говорится в заявлении.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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Zed2891
21 Августа 2023 в 18:22
Да, это конечно пи..дец товарищи, как с Кевином Спейси главное обосрать, смешать с говном и уже никого не интересует было там что на самом деле или нет. Главное это пойти на поводу у вечно недовольных мокрощелок. Единственный выход для Гринвуда был признаться что он гей или в трансы записаться, может тогда бы еще и не стали трогать)).
Вайнах 06
21 Августа 2023 в 18:17
Вот честно, это последняя капля в тридварастической политике этого клуба. Не могу и не буду болеть более за такое убожество. Слили собственного воспитанника в угоду каким-то фемкам и другим неформалам. Пока в этом клубе не будет снова нормального МУЖСКОГО руководства, не бывать ему ни на каких вершинах, кроме как в гомосяцких журналах.
Zenituwka
21 Августа 2023 в 18:04
Лживые твари сломали карьеру игроку. Понесет ли кто за это ответственность? Надеюсь что у Мэйсона все получится и он вернётся на высокий уровень.
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