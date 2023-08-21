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«Тоттенхэм» хочет арендовать Лукаку

21 Августа 2023 • 16:05 Комментировать (1)
Борнмут
...
Тоттенхэм
26.08 14:30

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку может перейти в «Тоттенхэм». Об этом сообщает журналист Марко Контерио.

По информации источника, «шпоры» намерены арендовать 30-летнего бельгийца на один сезон без права выкупа. Отмечается, что покупать «Тоттенхэм» готов лишь молодых игроков, поэтому на постоянной основе подписывать Лукаку руководство лондонского клуба не хочет.

Прошлый сезон Лукаку провёл на правах аренды в «Интере». В составе миланской команды нападающий провёл 37 матчей, в которых забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бельгии в 40 миллионов евро.

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Тоттенхэм Челси Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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InterSan
21 Августа 2023 в 16:18
В таком случае - все будут рады.
Ждём новостей о Детстве Лукаку, и за кого он там болел......
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