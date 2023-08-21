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«Манчестер Сити» предложил Филлипса многим клубам АПЛ

21 Августа 2023 • 15:57 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Манчестер Сити
27.08 16:00

«Манчестер Сити» в оставшиеся дни трансферного окна будет пытаться пристроить своего полузащитника Кэлвина Филлипса в другую команду. По информации от журналиста Алана Никсона, «горожане» уже предложили англичанина нескольким клубам из Премьер-лиги, а также командам из других чемпионатов.

Источник сообщает, что футболистом интересуется «Ливерпуль», но команда Юргена Клоппа пока сомневается в надобности трансфера Филлипса. Тем более, «Манчестер Сити» заинтересован лишь в том, чтобы отпустить 27-летнего Кэлвина только в годичную аренду.

Прошлым летом Филлипс обошёлся «Манчестер Сити» в 49 миллионов евро. В дебютном сезоне Кэлвин лишь пару появлялся на поле в стартовом составе в матчах АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кэлвин Филлипс трансферы футбола - лето 2023
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