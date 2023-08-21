«Манчестер Сити» предложил Филлипса многим клубам АПЛ

«Манчестер Сити» в оставшиеся дни трансферного окна будет пытаться пристроить своего полузащитника Кэлвина Филлипса в другую команду. По информации от журналиста Алана Никсона, «горожане» уже предложили англичанина нескольким клубам из Премьер-лиги, а также командам из других чемпионатов.

Источник сообщает, что футболистом интересуется «Ливерпуль», но команда Юргена Клоппа пока сомневается в надобности трансфера Филлипса. Тем более, «Манчестер Сити» заинтересован лишь в том, чтобы отпустить 27-летнего Кэлвина только в годичную аренду.

Прошлым летом Филлипс обошёлся «Манчестер Сити» в 49 миллионов евро. В дебютном сезоне Кэлвин лишь пару появлялся на поле в стартовом составе в матчах АПЛ.