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«Брайтон» оценил своего молодого нападающего в 135 миллионов евро

21 Августа 2023 • 15:53 Комментировать
Брайтон
...
Вест Хэм
26.08 19:30

Английский «Брайтон» хочет продать ещё одного игрока за сумму свыше 100 миллионов евро. По информации от Todomercado, руководство «чаек» оценивает своего молодого нападающего Эвана Фергюсона в 135 миллионов евро.

18-летний Фергюсон в прошлом сезоне забил 6 голов в Английской премьер-лиге, а на днях впервые отличился в новом розыгрыше турнира во втором туре в ворота «Вулверхэмптона».

Фергюсона ранее связывали с мюнхенской «Баварией» и рядом топ-клубов Английской премьер-лиги. 18-летний форвард хочет остаться в «Брайтоне» ещё на один сезон, чтобы продолжить прогрессировать.

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Брайтон трансферы футбола - лето 2023 Эван Фергюсон
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