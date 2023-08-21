«Брайтон» оценил своего молодого нападающего в 135 миллионов евро

Английский «Брайтон» хочет продать ещё одного игрока за сумму свыше 100 миллионов евро. По информации от Todomercado, руководство «чаек» оценивает своего молодого нападающего Эвана Фергюсона в 135 миллионов евро.

18-летний Фергюсон в прошлом сезоне забил 6 голов в Английской премьер-лиге, а на днях впервые отличился в новом розыгрыше турнира во втором туре в ворота «Вулверхэмптона».

Фергюсона ранее связывали с мюнхенской «Баварией» и рядом топ-клубов Английской премьер-лиги. 18-летний форвард хочет остаться в «Брайтоне» ещё на один сезон, чтобы продолжить прогрессировать.