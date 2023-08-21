​Клопп объяснил замену Александер-Арнольда

В субботу «Ливерпуль» проводил домашний матч против «Борнмута», в котором отпраздновал победу со счётом 3:1. Ближе к концовке игры Юрген Клопп заменил защитника Трента Александер-Арнольда. Немецкий специалист дал комментарий о его состоянии.

«Он сказал мне, что получил довольно болезненный удар. Вот почему нам пришлось сделать замену. Надеюсь, что с ним всё будет в порядке», - слова Клоппа приводит на своих страницах портал Goal.

Следующий матч Премьер-лиги Англии «Ливерпуль» проведёт в воскресенье, 27 августа. Команда Юргена Клоппа будет играть против «Ньюкасла» на поле соперника.