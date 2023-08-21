«Манчестер Сити» готов отпустить Филлипса в аренду

«Манчестер Сити» намерен отдать своего полузащитника Кэлвина Филлипса в аренду. По информации от инсайдера Алана Никсона, руководство «горожан» недавно приняло решений отпустить футболиста на один год в другую команду.

«Манчестер Сити» считает, что год стабильной игровой практики может помочь Филлипсу прийти в себя после невыразительного прошлого сезона, который также запомнился множеством травм.

27-летний Филлипс прошлым летом перебрался в «Манчестер Сити» из «Лидса» за 49 миллионов евро. Ранее к англичанину приписывали интерес со стороны мюнхенской «Баварии» и «Ливерпуля».