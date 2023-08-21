«Манчестер Юнайтед» не намерен продавать Линделофа

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделоф вряд ли покинет свою команду в это трансферное окно. По информации от журналиста Фабрицио Романо, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг очень высоко оценивает шведского защитника и не намерен его отпускать.

Источник отмечает, что Линделоф ранее не входил в планы тен Хага, но начиная с января Виктору удалось убедить тренера в своей состоятельности. Напомним, при травме Лисандро Мартинеса и Рафаэля Варана швед заканчивал прошлый сезон в качестве основного центрального защитника «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что Линделоф интересен франкфуртскому «Айнтрахту».