Два клуба АПЛ включились в гонку за Хадсоном-Одои

Два клуба из Английской премьер-лиги готовы составить конкуренцию «Фулхэму» в борьбу за вингера «Челси» Каллума Хадсона-Одои. По информации от журналиста Низара Кинселлы, в услугах 22-летнего англичанина теперь также заинтересованы «Ноттингем Форест» и «Эвертон».

Ранее сообщалось, что «Челси» будет готов отпустить Хадсона-Одои за 8 миллионов евро. «Фулхэм» несколько недель вёл переговоры и был близок к трансферу, но теперь «дачники» рискуют проиграть борьбу за футболиста.

Прошлый сезон Хадсон-Одои провёл на правах аренды за леверкузенский «Байер», где отметился всего одним ассистом в 14 матчах Бундеслиги.