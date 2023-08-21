Кайседо: «Не тот дебют, на который я рассчитывал»

Самый дорогой футболист в истории Английской премьер-лиги Мойсес Кайседо прокомментировал свой дебют за лондонский «Челси». 21-летний эквадорец вышел на замену в матче против «Вест Хэма» и привёз в свои ворота пенальти. «Челси» в итоге проиграл со счётом 1:3.

«Не тот дебют, на который я рассчитывал, но при этом я счастлив сыграть свои первые минуты в столь великом клубе. Мы будем усердно работать, чтобы привести команду туда, где она заслуживает находиться. Хочу поблагодарить всех фанатов, которые меня поддерживают», – написал Кайседо в социальных сетях.

Трансфер Кайседо с учётом бонусов в будущем может превысить 130 миллионов евро.