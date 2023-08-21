​Известны сроки восстановления Стоунса

Защитник Джон Стоунс пропустил несколько матчей «Манчестер Сити» на старте сезона из-за мышечных проблем. 29-летний футболист сможет снова сыграть за «горожан» уже после сентябрьской паузы на матчи сборных.

«Стоунс не будет готов до международного перерыва», - сказал рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, чьи слова приводит портал Goal.

Ближайший матч Премьер-лиги «Манчестер Сити» проведёт в воскресенье, 27 августа. Команда Хосепа Гвардиолы будет играть против «Шеффилд Юнайтед» на выезде. В двух стартовых турах чемпионата «горожане» обыграли «Бёрнли» (3:0) и «Ньюкасл» (1:0).