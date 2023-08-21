​«Ливерпуль» интересуется игроком «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» включил в свой шорт-лист полузащитника «Манчестер Сити» Кэлвина Филлипса. Об этом рассказывает talkSPORT. По данным источника, в настоящий момент мерсисайдцы рассматривают возможность трансфера 27-летнего футболиста.

Отмечается, что Филлипс планировал остаться в «Манчестер Сити» и бороться за место в составе, но его планы могут измениться. В сезоне 2023/2024 Кэлвин на футбольном поле ещё не появлялся.

Портал transfermarkt оценивает Кэлвина Филлипса в 32 миллиона евро. Всего за «Манчестер Сити» полузащитник провёл 21 матч. Результативными действиями он не отмечался.