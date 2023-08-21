​«Вест Хэм» нацелился на форварда «Севильи»

«Вест Хэм» возродил интерес к нападающему «Севильи» Юссефу Эн-Несири. Об этом на своих страницах рассказывает talkSPORT.

В 2021 году «Вест Хэм» предлагал за Эн-Несири 27 миллионов фунтов, но «Севилья» отклонила предложение. Теперь лондонский клуб снова настроен побороться за 26-летнего форварда сборной Марокко.

В двух матчах в сезоне 2023/2024 Юссеф Эн-Несири записал на свой счёт два года. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 20 миллионов евро.

Отметим, что за «Севилью» Эн-Несири выступает с января 2020 года.