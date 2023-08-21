«Байер» отпустит Вирца только за сумму более 100 миллионов евро

Леверкузенский «Байер» этим летом не намерен продавать своего полузащитника Флориана Вирца. По информации от журналиста Стефана Бьянковски, «фармацевты» хотят сохранить немца до следующего лета и продать его после чемпионата Европы.

«Манчестер Сити» в данный момент очень заинтересован в трансфере талантливого Вирца, но «Байер» отпустит полузащитника только за сумму в размере более 100 миллионов евро. Флориан ранее сам выразил желание остаться в «Байере» до лета 2024 года, поэтому трансфер сейчас выглядит маловероятным.

В первом туре нового розыгрыша немецкой Бундеслиги Вирц отметился голом в ворота «РБ Лейпцига».