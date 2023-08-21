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«Барселона» готова отпустить Ленгле в очередную аренду

21 Августа 2023 • 13:33 Комментировать
Борнмут
...
Тоттенхэм
26.08 14:30

Каталонская «Барселона» готова снова отпустить своего центрального защитника Клемана Ленгле в аренду. По информации от издания Sport, «сине-гранатовые» не против вновь отправить француза в лондонский «Тоттенхэм».

«Барселона» понимает, что «шпоры» не заплатят требуемую сумму компенсации для того, чтобы оформить трансфер Клемана на постоянной основе. Учитывая, что сам Ленгле хочет перейти только в «Тоттенхэм», «Барселона» вынуждена отпустить француза, чтобы хотя бы сэкономить деньги на его зарплате.

Ранее Ленгле отказался переходить в «Аль-Наср», хотя команда из Саудовской Аравии была готова удовлетворить финансовые требования «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Барселона Клеман Ленгле трансферы футбола - лето 2023
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