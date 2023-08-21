Сколько Холанн зарабатывает в минуту

Эрлинг Холанн провёл ударный дебютный сезон в «Манчестер Сити». Своими результативными действиями норвежский нападающий помог «горожанам» оформить требл. Сколько же зарабатывает Холанн в Англии? В прессе можно найти на этот счёт разные данные. Есть информация, что базовый оклад Эрлинга измеряется 35 миллионами долларами в год. Таким образом, бомбардир зарабатывает приблизительно:

- 2,92 млн долларов в месяц;

- 95 860 долларов в день;

- 3995 долларов в час;

- 66,6 доллара в минуту;

- 1,1 доллара в секунду.

Стоит сказать, что речь идёт о базовой зарплате. Ещё какую-то сумму Холанн зарабатывает дополнительно за счёт бонусов и спонсорских соглашений.

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