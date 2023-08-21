Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сколько Холанн зарабатывает в минуту

21 Августа 2023 • 12:56 Комментировать

Эрлинг Холанн провёл ударный дебютный сезон в «Манчестер Сити». Своими результативными действиями норвежский нападающий помог «горожанам» оформить требл. Сколько же зарабатывает Холанн в Англии? В прессе можно найти на этот счёт разные данные. Есть информация, что базовый оклад Эрлинга измеряется 35 миллионами долларами в год. Таким образом, бомбардир зарабатывает приблизительно:

- 2,92 млн долларов в месяц;

- 95 860 долларов в день;

- 3995 долларов в час;

- 66,6 доллара в минуту;

- 1,1 доллара в секунду.

Стоит сказать, что речь идёт о базовой зарплате. Ещё какую-то сумму Холанн зарабатывает дополнительно за счёт бонусов и спонсорских соглашений.

​Сколько Роналду зарабатывает в минуту

​Сколько Месси зарабатывает в минуту

​Сколько Неймар зарабатывает в минуту

Реклама


​Сколько Мбаппе зарабатывает в минуту

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
21.08.23 в 22:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Арсенал Арсенал
6.00 4.20 1.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Августа
13:41 · Англия. Премьер-лига
«Байер» отпустит Вирца только за сумму более 100 миллионов евро
13:33 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» готова отпустить Ленгле в очередную аренду
12:56 · Англия. Премьер-лига
Сколько Холанн зарабатывает в минуту
12:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» согласовал контракт с новым вингером
11:57 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Игра Кайседо - это ужас»
11:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» прогрессирует в переговорах по трансферу Доку
11:02 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Наср» назначил Лапорту медосмотр
10:49 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» может отпустить Гравенберха в аренду
10:24 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» составил конкуренцию «Манчестер Сити» в борьбе за Доку
10:14 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «У нас есть два нападающих, но оба травмированы»
09:51 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
09:21 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг: «Вест Хэм» заслуженно победил «Челси»
08:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на нового вратаря
08:43 · Англия. Премьер-лига
Лапорт стал одноклубником Роналду в Саудовской Аравии
08:36 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» закрывает сделку по Канселу
Все новости
Рекомендуем