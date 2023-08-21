«Манчестер Сити» согласовал контракт с новым вингером

Атакующий полузащитник «Ренна» Жереми Доку переходит в «Манчестер Сити». Как сообщил инсайдер Бенджамин Куарес, стороны согласовали условия трудового договора.

Чемпион Англии подписывает 21-летнего бельгийского вингера на замену алжирцу Рияду Марезу, уехавшему в чемпионат Саудовской Аравии. Клубам осталось согласовать сумму трансфера Жереми.

Доку выступает за «Ренн» с октября 2020 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

В новом сезоне Лиги 1 Жереми сыграл два матча и забил один мяч.