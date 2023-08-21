Каррагер: «Игра Кайседо - это ужас»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил дебют полузащитника Мойсеса Кайседо за лондонский «Челси» в матче второго тура Премьер-лиги против «Вест Хэма» (1:3).

«Игра Кайседо – это ужас. Кошмарный, ленивый отбор», - заявил эксперт в эфире телеканала Sky Sports.

21-летний эквадорский опорник перешел в «Челси» из «Брайтона» в нынешнее трансферное окно. Сумма сделки составила 116 миллионов евро. Полузащитник заключил с «пенсионерами» долгосрочный трудовой договор до конца июня 2031 года.

Следующий поединок «Челси» проведет на своем поле против «Лутона» 25 августа.