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Каррагер: «Игра Кайседо - это ужас»

21 Августа 2023 • 11:57 Комментировать

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил дебют полузащитника Мойсеса Кайседо за лондонский «Челси» в матче второго тура Премьер-лиги против «Вест Хэма» (1:3).

«Игра Кайседо – это ужас. Кошмарный, ленивый отбор», - заявил эксперт в эфире телеканала Sky Sports.

21-летний эквадорский опорник перешел в «Челси» из «Брайтона» в нынешнее трансферное окно. Сумма сделки составила 116 миллионов евро. Полузащитник заключил с «пенсионерами» долгосрочный трудовой договор до конца июня 2031 года.

Следующий поединок «Челси» проведет на своем поле против «Лутона» 25 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Джейми Каррагер Мойсес Кайседо
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