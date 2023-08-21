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«Манчестер Сити» прогрессирует в переговорах по трансферу Доку

21 Августа 2023 • 11:41 Комментировать
Ренн
...
Гавр
27.08 14:00

«Манчестер Сити» добился прогресса в переговорах по трансферу нападающего «Ренна» Жереми Доку. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях, «горожане» лидируют в гонке за футболистом, несмотря на конкуренцию со стороны лондонского «Челси» и «Вест Хэма».

Источник сообщает, что «Манчестер Сити» рассчитывает оформить сделку за 50-60 миллионов евро. Сам игрок открыт к переходу и ожидает, когда клубы договорятся о сумме компенсации.

«Манчестер Сити» хочет завершить трансфер до конца этой недели, чтобы не затягивать ситуацию до конца окна. Доку уже успел отметиться голом в новом розыгрыше чемпионата Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Ренн Манчестер Сити Жереми Доку трансферы футбола - лето 2023
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