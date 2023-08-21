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«Аль-Наср» назначил Лапорту медосмотр

21 Августа 2023 • 11:02 Комментировать
Аль-Фатех
...
Аль-Наср Эр-Рияд
25.08 21:00

Центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт в скором времени должен пройти медосмотр в стане «Аль-Насра». По информации от Mail Sport, игрок сборной Испании сегодня отправится в Саудовскую Аравию, чтобы пройти процедуру, а чуть позже подписать контракт.

Трансфер Лапорта должен обойтись «Аль-Насру» в сумму в районе 25 миллионов евро. Эмерик не входил в планы главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Футболист потерял место в стартовом составе ещё в прошлом сезоне.

Лапорт за свою карьеру в «Манчестер Сити» 5 раз побеждал в Английской премьер-лиге. В прошлом сезоне Эмерик также выиграл с командой Лигу чемпионов.

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