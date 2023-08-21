«Вест Хэм» составил конкуренцию «Манчестер Сити» в борьбе за Доку

Лондонский «Вест Хэм» борется с «Манчестер Сити» за вингера Жереми Доку, который принадлежит французскому «Ренну». По информации от Foot Mercato, «молотобойцы» намерены составить серьёзную конкуренцию «горожанам» в борьбе за Доку.

Ранее также сообщалось, что на Жереми претендует «Челси», но у команды Маурисио Почеттино пока мало шансов на трансфер бельгийца. «Манчестер Сити» хочет приобрести Доку на замену своему вингеру Рияду Марезу, который, перебрался в Саудовскую Аравию.

Доку к 21 году успел провести 10 матчей за сборную Бельгии, где отметился двумя забитыми голами и двумя ассистами.