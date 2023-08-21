Почеттино: «У нас есть два нападающих, но оба травмированы»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о кадровой ситуации с нападающими. Напомним, единственным номинальным форвардом в команде остаётся Николас Джексон, который перебрался на «Стэмфорд Бридж» этим летом.

«У нас есть два нападающих – Кристофер Нкунку и Армандо Броя, но оба травмированы. Найти нужный профиль очень сложно. Мы находимся в поиске. Посмотрим, сможем ли мы кого-то найти», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Нкунку на предсезонной подготовке получил травму, из-за которой вряд ли сможет выйти на поле до декабря. Что касается Брои, Армандо очень близок к возвращению в строй после повреждения.