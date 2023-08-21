Стерлинг: «Вест Хэм» заслуженно победил «Челси»

Вингер лондонского «Челси» Рахим Стерлинг поделился впечатлениями от поединка против «Вест Хэма» в рамках второго тура Английской премьер-лиги. «Пенсионеры» потерпели поражение на выезде со счетом 1:3.

«Вест Хэм» заслужил победу, использовав свои шансы. Мы не смогли реализовать свои моменты, второй пропущенный мяч стал для нас большим разочарованием. «Челси» доминировал на поле и был хорошо готов. Нам нужно избавиться от некоторой небрежности в своих действиях», - передает слова Рахима BBC Sport.

«Челси» занимает 15-е место в турнирной таблице. Следующий матч команда Маурисио Почеттино сыграет с «Лутоном».