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«Манчестер Юнайтед» нацелился на нового вратаря

21 Августа 2023 • 08:54 Комментировать

Голкипер лиссабонской «Бенфики» Одиссей Влаходимос имеет вариант трудоустройства в чемпионате Англии. По данным журналиста Фабрицио Романо, в услугах греческого футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед», подыскивающий замену испанцу Давиду де Хеа.

Влаходимос выступает за португальскую команду с 2018 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до 2027 года. Трансферная стоимость игрока составляет 16 миллионов евро.

Вместе с «Бенфикой» 29-летний голкипер два раза становился чемпионом Португалии, а также дважды выигрывал суперкубок страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Манчестер Юнайтед Одиссей Влаходимос трансферы футбола - лето 2023
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