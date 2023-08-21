Лапорт стал одноклубником Роналду в Саудовской Аравии

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт переехал в Саудовскую Аравию, подписав контракт с «Аль-Насром». Об этом в социальных сетях сообщил журналист Фабрицио Романо.

По сведениям инсайдера, в новом клубе испанский футболист будет зарабатывать порядка 20 миллионов евро в год. Его трудовое соглашение с «Аль-Насром» рассчитано до лета 2026 года. За трансфер Лапорта саудовцы выплатят чемпиону Англии 30 миллионов.

Напомним, что Эмерик выступал за «Манчестер Сити» с 2018 года. В прошлом сезоне защитник принял участие в 24 поединках во всех турнирах. Вместе с «горожанами» испанец оформил требл.