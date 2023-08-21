«Барселона» закрывает сделку по Канселу

Защитник сборной Португалии Жоау Канселу близок к переходу из «Манчестер Сити» в каталонскую «Барселону». Об этом в своих социальных сетях сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Игрок уже согласовал детали контракта с «сине-гранатовыми» и ждет, когда клубы договорятся об условиях сделки. В ближайшие дни ожидается полное согласование трансфера между сторонами.

«Барселона» собирается арендовать Канселу на один сезон с правом последующего выкупа. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в 50 миллионов евро.

Во второй части прошлого сезоне Жоау играл в аренде за «Баварию».