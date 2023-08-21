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Почеттино высказался о поражении «Челси»

21 Августа 2023 • 08:23 Комментировать

Наставник лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался о поражении от «Вест Хэма» в матче второго тура чемпионата Англии. «Синие» проиграли «молотобойцам» со счетом 1:3.

«Меня беспокоит, что результаты команды не соответствуют производительности. Мы понимали, как опасен соперник, и дали ему несколько возможностей для голов. Команда должна быть более терпеливой, я сейчас разочарован. Но нужно принять это неудачу и двигаться дальше. Вскоре все наладится, и мы начнем побеждать», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

В рамках третьего тура лондонский клуб сыграет против «Лутона».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино
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