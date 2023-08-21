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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Аль-Шабаб» близок к покупке нападающего из АПЛ

21 Августа 2023 • 08:05 Комментировать

Нападающий Демарай Грэй, который выступает в Английской премьер-лиге за «Эвертон», переезжает в чемпионат Саудовской Аравии. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям журналиста, новым клубом 26-летнего игрока станет «Аль-Шабаб». Клуб уже договорился о переходе Демарая с «ирисками». В ближайшее время саудовцы проведут переговоры непосредственно с самим футболистом, дабы согласовать детали контракта.

Срок действующего трудового соглашения между Грэем и «Эвертоном» рассчитан до середины 2024 года. Его трансферный ценник – 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Аль-Шабаб Демарай Грэй трансферы футбола - лето 2023
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