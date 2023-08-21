Гвардиола высказался о будущем Бернарду Силвы

Испанский наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий касательно переговоров с полузащитником Бернарду Силвой о новом трудовом соглашении.

«Новый контракт с Бернарду будет осуществлением мечты. То же самое можно сказать и о Кайле Уокере. Надеюсь, все получится. От всего сердца хочу, чтобы парни остались в команде», - приводятся слова Гвардиолы в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Бернарду дал предварительное согласие на пролонгацию сотрудничества с «горожанами». Срок действующего контракта 29-летнего португальца с «горожанами» истекает летом 2025 года.