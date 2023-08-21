Почеттино раскрыл главную цель «Челси» до закрытия трансферного окна

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино, который этим летом занял пост главного тренера лондонского «Челси», рассказал о поиске нового форварда для своей команды.

«Сейчас не так просто найти правильного футболиста в атаку. Мы находимся в процессе, работаем над этим. Хотим усилить клуб сразу несколькими хорошими нападающим. Все силы брошены на это», - приводит слова тренера инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Ранее «пенсионеры» приобрели в нападение французского форварда Кристофера Нкунку, однако игрок получил серьезную травму и выбыл на несколько месяцев.